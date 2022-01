Od frizerja do vulkanizerja – v Ljubljani je vse dražje

Ne samo nepremičnine, temveč tudi praktično vse storitve so v Ljubljani dražje kot v drugih krajih po Sloveniji. Začne se pri jutranji kavi, nadaljuje pri malici, frizerju, vulkanizerju, mehaniku, vodovodarju, skoraj brez izjeme so cene v prestolnici višje. Plače so v povprečju res boljše, a na račun nekaj odstotkov zelo dobro plačanih delovnih mest, ne pa splošne blaginje.