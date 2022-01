Kako nevarne so nuklearke? 350-krat manj kot premog, dvakrat bolj kot vetrnice

Kljub negativnemu odnosu javnosti do jedrske energije so nuklearne elektrarne statistično gledano 350-krat varnejše od termoelektrarn in približno dvakrat nevarnejše kot vetrne elektrarne. Pomembneje od izbire med nuklearkami in obnovljivimi viri energije je torej čimprejšnje opuščanje fosilnih goriv.