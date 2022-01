Medtem ko športna javnost že odšteva do začetka zimskih olimpijskih iger v Pekingu, je Olimpijski komite Slovenije (OKS) predstavil uradna olimpijska oblačila. In četudi smo zadnja leta spremljali tuje olimpijske reprezentance, ki sodelujejo z modnimi imeni, na primer Italijani z Giorgiem Armanijem, Američani z Ralphom Laurenom, Francozi z modno znamko Lacoste, pri Slovencih pač ni tako. Kitajsko podjetje Peak, ki že leta izdeluje oblačila, je pod svoje okrilje kot glavnega oblikovalca vzelo Sandija Murovca, ki skupaj z odgovornimi na OKS skrbi za končni videz oblačil.

Sandi Murovec - Muri, učitelj smučanja in dolgoletni član slovenske demonstratorske vrste, tudi avtor metode UPS (učenje alpskega smučanja s podaljševanjem smuči), se je kot oblikovalec športne olimpijske kolekcije prvič predstavil leta 2012, ko je za takratne poletne OI v Londonu oblikoval prvo slovensko olimpijsko kolekcijo. Kot so povedali na OKS, je vloga glavnega oblikovalca oblikovanje vseh artiklov kolekcije, od kape, nogavic, majic pa vse do slavnostne bunde in nacionalne kolekcije. »Vsakič poskuša najti pravo razmerje med obliko, identiteto slovenskega športnika, navijačem, slovenskimi športnimi barvami, funkcionalnostjo in (če je le možno) tudi pridihom identitete prireditelja,« so pri OKS utemeljili sodelovanje z Murovcem in pripisali, da so v kosih olimpijske kolekcije detajli fasade kultnega stadiona Ptičje gnezdo (Niao chao), kjer se bodo olimpijci sprehodili na slavnostnem odprtju iger.

Po besedah OKS so vsi dosedanji odzivi na aktualno kolekcijo izredno pozitivni. Olimpijcem je kolekcija všeč, zagotovo pa bo več znanega med samimi igrami, ko bodo oblačila v dejanski uporabi. Da je vsaka kolekcija nekaj posebnega, je prepričan tudi Murovec, ki pa se strinja, da oblikovalske rešitve nikoli niso vsem všeč. »Barve so zaščitene s strani OKS, zato jih kot oblikovalec moram uporabiti in prav je tako. To je edini način, da lahko ustvarimo želeno barvno identiteto slovenskega športa, ki jo danes pozna ves svet,« je povedal Muri, ki meni, da pri tokratni kolekciji izstopa dolga bunda za slavnostno odprtje. »Vsekakor je nekaj posebnega. Čista, ostra, s črto po sredini, ki ponazarja odločenost, fokus in deluje zmagovalno, vendar brez kiča.« Na OKS so prepričani, da bodo slovenska oblačila padla v oči. »So preprosto slovenska. Barve, ki jih uporabljamo, so lepe, nosljive, lahko tudi elegantne, a vedno dovolj športno agresivne. Skozi zadnja leta nam je uspelo, da smo na globalni športni ravni, zaradi izjemnih športnih rezultatov in neverjetnih uspehov, zgradili izjemno močno identiteto.«

Še ena zamujena priložnost

Po drugi strani ima tudi stroka mnenje o sami kolekciji. Kot je v imenu katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na ljubljanski naravoslovnotehniški fakulteti povedala predstojnica Almira Sadar, si želijo, da bi bile uniforme zastavljene bolj ambiciozno, da bi k oblikovanju povabili slovenske oblikovalce in več lokalnih proizvajalcev. »Poleg kreativnosti, poudarka slovenske identitete in atraktivnosti uniform pogrešamo predvsem prepoznavno lokalno in trajnostno noto. Skratka, manjkajo dodane vrednosti na različnih področjih, ki bi lahko doprinesle k izraziti in prepoznavni celostni predstavitvi Slovenije na OI 2022,« so povedali in dodali, da verjetno obstajajo razlogi, da se oblačila izbirajo na isti način že leta. »Sprašujemo se, zakaj smo tako neambiciozni in nespoštljivi do domačih strokovnjakov, med njimi je kar nekaj mednarodno priznanih oblikovalcev in proizvajalcev, in zakaj se ne izbirajo najboljše rešitve s pomočjo natečaja in strokovne komisije, kot je praksa v tujini. Vsekakor je še ena priložnost zamujena,« so povedali.

Tudi mlad uspešen modni oblikovalec David Bacali pogreša za slavnostni segment iger kapsulni del kolekcije, ki se nagiba k bolj elegantnemu oblikovanju. »Dejstvo je, da smo Slovenci bolj kot narod mode narod športa. Glede na majhno populacijo zasedamo na OI zavidljive rezultate, zato menim, da naša kultura oblačenja ni toliko ukoreninjena, da bi se večina obremenjevala z uniformami. Verjetno se tudi športnik ne obremenjuje toliko, kot se sedaj mi,« pove v smehu in doda, da je športniku pomembno, da je pripravljen in v najboljši formi. Bacali je prepričan, da morajo oblačila, ki združujejo tehnološko inovativnost, identiteto naroda in funkcionalnost, izražati tudi zmagovalca. »Je pa težko vsem ugoditi. Lani so Armanijevo italijansko ekipo zelo kritizirali, torej tudi zveneče ime včasih ne pomaga veliko.« Podobno kot Almira Sadar pa tudi Bacali meni, da imamo Slovenci sijajne oblikovalce, ogromno jih deluje v tujini, so mednarodno priznani. »Delajo za največje znamke, nekateri so bili kreativni vodje velikih znamk. Če bo kdaj želja in priložnost, da bodo imeli možnost oblikovati kolekcijo za naše športnike, pa si upam trditi, da bodo vidni čisto drugačni prijemi in premiki,« pojasnjuje uveljavljeni modni oblikovalec.

A dokler bo imelo podjetje Peak kot velik sponzor OKS, ki oblačila tudi letos šiva na Kitajskem, pri oblikovanju artiklov glavno besedo, saj jih lahko vključi v svoj športno-prodajni program, o kakšnih bolj drznih kosih (še) ne bomo mogli govoriti.