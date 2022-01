Med tistimi avtomobili, ki so z imenom popkovino prerezali, je hyundai bayon, novi atraktivni mali športni terenec te korejske znamke. Njegov najbližji sorodnik je hyundai i20, katerega športnoterenska različica je v prejšnji generaciji nosila ime i20 active. Drugačna pa je zgodba pri Hondi. Pri tej so, verjetno tudi zato, ker dandanes predstavnika v tem segmentu enostavno potrebuješ, športnoterensko »obdelali« model jazz, ki ni klasičen mestni mali avto, temveč je zasnovan enoprostorsko. Jazzu so tako nadeli nekaj plastičnih dodatkov na zunanjosti, ki ga naredijo robustnejšega, mu za tri centimetre povišali oddaljenost od tal, v notranjosti pa zadržali denimo »čarobne« zadnje sedeže, ki jih lahko zlagate in premikate na več načinov, s čimer je ta avto zanimiva mešanica več različnih vrst vozil. Ob tem so mu nadeli ime honda crosstar, ki ga na nekaterih trgih, tudi našem, edinole nosi, medtem ko ga marsikje poznajo kot honda jazz crosstar – zanimivo, oznako jazz ima kljub drugačnemu uradnemu poimenovanju ta avto tudi pri nas zapisano na zadku.

Ravno zaradi enoprostorske zasnove se pri prostornosti v potniški kabini razlika v dolžini med bayonom (4,18 metra) in crosstarjem (4,09 metra) ne pozna kaj bistveno, še več, v hondi je občutek prostornosti še bolj poudarjen. Omenjeno zlaganje sedežev v primeru, ko se v njem vozijo manj kot štirje potniki, ponuja tudi veliko prostora za prevoz različnih predmetov, v osnovi pa prtljažnik ni ravno neki presežek, a zaradi pravilne oblike tudi 298 litrov ni tako malo, kot se sliši. Bayonov se lahko pohvali s prostornino 411 litrov, tudi v njem pa je v potniški kabini presenetljivo veliko prostora.

Občutek pri obeh avtomobilih, ko se vanju usedemo, je zelo prijeten. Voznikovi delovni okolji sta kakovostni, urejeni, razgibani, zaslona na dotik dovolj odzivna, za volanom kraljujejo pregledni digitalni merilniki, pohvalno pa je ločeno dovoljšnje število gumbov in stikal, da je upravljanje nastavitev hitro in varno. Crosstar pri tem zaradi že omenjene enoprostorske zasnove ponuja še nekatere koristne odlagalne prostore in odlično preglednost, bayon pa boljši, bolj (ob pomanjkanju boljše oznake) »dinamičen« položaj za volanom. A do glavnih razlik pridemo, ko se z obema avtomobila zapeljemo…

Pri voznih lastnostih je namreč bayon najmanj korak spredaj. Njegov litrski bencinski trivaljnik s 73,5 kilovata (100 konji) moči, ki sodeluje s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, povsem zadostuje za mirno vožnjo pri vseh hitrostih, je tih in uglajen, avto se pelje zelo gladko in udobno, hkrati se suvereno drži ceste in mu pri vožnji skozi ovinke ni neudobno… Recimo takole: če bi izbirali sami in ne bralci, poslušalci in gledalci, bi tale avtomobil zagotovo uvrstili med pet finalistov izbora za slovenski avto leta. Dokler se boste medtem s crosstarjem vozili mirno in karseda počasi pospeševali, ga ne boste silili v sunkovite manevre in podobno, se bo ta vozil povsem v redu. Čim pa boste z njim želeli odločneje pospešiti, ga iz »cone udobja« spravljali s pospeški na avtocesti ali pa na njej vozili le malenkost hitreje, bo zvok bencinskega motorja zaradi brezstopenjskega menjalnika milo rečeno zelo zoprn, neprijeten. S tem pa tudi celotna vozniška izkušnja. No, boste pa zato bolj zadovoljni vsaj, ko boste pogledali porabo. Crosstar, pri katerem 1,5-litrskemu bencinskemu motorju z 72 kW (98 KM) pomaga še električni, s katerim imata sistemsko moč 80 kW (109 KM), torej gre za tako imenovani polnohibridni pogon, nam je namreč na testu v povprečju porabil pol litra manj bencina kot tekmec (5,7:6,2 litra). Je pa recimo zanimivo, da se, pa naj se ne sliši preveč čudno, prav zaradi omenjenega hrupa, pri katerem bi pričakovali, da bo avto kar letel, njegovih 9,9 sekunde z mesta do hitrosti 100 km/h zdi več kot bayonovih 10,7 sekunde.

Pa še nekaj zmoti – 25.990 evrov (nekaj manj s Hondinim financiranjem), kolikor stane sicer odlično opremljen crosstar, je visoka cena. Res je, da tudi 24.490 evrov, kolikor po ceniku stane najbolje opremljeni bayon, ni bistveno manj, a ima ta še višji popust, predvsem pa opcije s skromnejšimi paketi opreme.