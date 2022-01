Otroci si življenje brez igračk le stežka predstavljajo, staršem pa izdatki zanje pogosto predstavljajo dobršen del družinskega proračuna. Tako vsaj menijo, dokler ne ugotovijo, da igrače pravzaprav niso namenjene zgolj otrokom, temveč jih je precej, s katerimi (ali v katerih) se znajo odlično zabavati tudi sami. A to spoznanje praviloma spremlja šok, ko ugotovijo, koliko takšne igrače stanejo. Res je, igračke za odrasle, med katerimi so zadnje čase v prvi vrsti športni avtomobili, se merijo v desettisoč evrih in pogosto se zanje odločijo le tisti, ki imajo globoke žepe. Ti pa so v Sloveniji še vedno v manjšini. Drugim ostajajo zgolj lepi otroški spomini.

Med igračke, na katerih piše »to moram imeti«, že dolgo sodi tudi Porschejev športnik, ki sliši na ime boxster. Praznuje 25. rojstni dan, na cestah pa se vozi že četrta generacija. A prva je bila tista, ki je najbolj osupnila svet. Z razlogom: je bil in je še vedno najcenejši porsche, prvo generacijo pa lahko danes zapeljete v svojo garažo za manj kot 10 evrskih tisočakov. In vredna je vsakega evra.

Sprva s porodnimi težavami

Ime boxster je prekrivanka besed boxer (označuje motor) in roadster (oblika karoserije), dizajn pa je močno spominjal na koncept iz leta 1993. Imel je prostor za dva, poganjal pa ga je 2,5-litrski šestvaljnik z močjo 201 konja (148 kW), ki so mu kasneje v različici S dodali 3,2-litrski motor (250 KM/184 kW). Proizvajali so ga v Stuttgartu, do leta 2003, ko je na cesto zapeljal športni terenec cayenne, pa je bil najbolje prodajan porsche. Zgodba o boxsterju se je dejansko začela februarja 1992, ko so odgovorni začeli razmišljati o nasledniku slabo prodajanega modela 928. Na mizo so dobili štiri predloge, odločili pa so se za obliko, ki jo je zagovarjal Grant Larson. Na začetku so razvoj spremljale težave, saj jim določenih delov ni uspelo vgraditi, zato so avtu podaljšali motorni pokrov, lase pa je sprva sivil tudi vodno hlajeni motor M96. Kljub temu so bile prodajne številke visoke, v Evropi in ZDA so jih skupno prodali več kot 120.000. Drugo generacijo so jeseni 2004 predstavili na salonu v Parizu, osnovni motor je bil 2,7-litrski šestvaljnik z močjo 239 konjev (176 kW), z letom 2008 pa je bil na voljo tudi 7-stopenjski samodejni menjalnik. Konkurenca je bila takrat že močnejša, nissan 350Z pa je na primer ponujal več moči za občutno manjši denar. Tretja generacija je prodajno pot začela poleti 2012, oblikovno pa je močno spominjala na modela 911 in 918. Danes je na cestah že četrta generacija, ki je v Sloveniji naprodaj za najmanj 65.000 evrov. Za vse generacije pa velja, da so zmagovale na različnih izborih za avto leta, tako pri What Car?, Svetovnem avtu leta, Top Gearu in celo reviji Playboy.

Boxster je bil in je eden najbolj uporabnih in vodljivih športnikov, ki ga je mogoče kupiti za dober denar. Ko so ga predstavili, je imel Porsche v prodajnem programu zgolj tri modele, 911, 928 in 944, pri čemer je bil 911 že skorajda na odstrelu, a se je uprava premislila, 928 je bil v zatonu, 944 pa je tudi že kazal znake staranja. Za nasvet so se obrnili na Toyoto, ki je slovela po deljenju platform, Porscheju pa so svetovali, da potrebujejo cenejši športni avto s čim več enakimi deli, kot so v modelu 911. Boxster je bil takojšen hit med ljudmi in novinarji. Hvalil se je z maksimalno hitrostjo 238 kilometrov na uro in pospeškom 6,7 sekunde do stotice, kakovost izdelave je bila na visoki ravni. Zaradi podobnega videza so ga mnogi zamenjevali z dražjim modelom 911. Da sta si bila preveč podobna na prvi pogled (imela sta enak motorni pokrov, luči, notranjost in arhitekturo motorja), je bila napaka razvojnikov, saj so bili ljubitelji vedno mnenja, da je 911 edini pravi porsche. Predstavljajte si njihov odziv, ko so na cesti videli avto, ki močno spominja na 911, a je občutno cenejši.