Odgovor na vsa ta vprašanja nam želi tako imenovana knjiga stoletja analitično razjasniti. Posledice ravnanja raznih ljudskih ideologov pa so danes vsem že tudi znane, vendar žal veliko prepozno. Ta knjiga očitno poskuša osvetliti s svojimi pogledi napačna ravnanja v polpretekli zgodovini tako zavedenih in poslušnih posameznikov kot njihovih neiskrenih ideologov in mentorjev. Knjiga želi v svoji razgradnji in analitičnem pregledu napačnih ravnanj v preteklem obdobju predvsem v bodoče preprečiti takšne tragedije, ki so jih s svojim nepoštenim ravnanjem in svetovanjem povzročali razni ideologi tudi v imenu boga ali raznih drugih osebnih nagnjenj. Mislim, da bi moral to knjigo prebrati vsak polnoleten in razumen človek ter se pri tem tudi zamisliti glede vzgoje svojih potomcev, da ti nikoli v življenju ne bodo pripravljeni prisluhniti le raznim ideologom, brez lastnega razmisleka, saj jih ti vodijo v za človeka nerazumna dejanja.

Zanimivo je, da še danes pravi krivci za tako globok razkol, povzročen pri slovenskem narodu, in za posledično tragedijo niso pripravljeni – kljub jasnim dokazom – priznati svoje očitne krivde, povzročene z zavajanjem; še več, njihovi še vedno zavedeni potomci in tudi razni ideologi se vedno znova organizirajo v različne zveze z namenom prenesti vse storjeno gorje in krivdo le na druge. Očitno je prevzeti svojo objektivno dokazano krivdo in odgovornost zelo težko, ker bi se v tem primeru morali opravičiti vsem potomcem zavestno zavedenih, objektivno resnično nedolžnih žrtev. Še več, ti na vse načine delujejo proti spravni slovesnosti, ki je bila leta 1990 v prisotnosti nadškofa dr. Šuštarja kot predstavnika Cerkve, Milana Kučana kot državnika in Draga Jančarja kot kulturnika in pisatelja.

Danes namreč ni več skrivnost, kdo je moril med vojno borce in aktiviste za svobodo naroda, kdo je vodil kolaboracijo in izdajstva, in ve se tudi, kdo je iz maščevanja moril po vojni. Kljub temu so se dr. Šuštar, Kučan in Jančar dobro zavedali, da tako ne moremo naprej, ker je razklani narod obsojen na propad. Po tem dobronamernem spravnem dejanju pa so se ostro oglasili jastrebi, ki so jasno povedali, da so proti vsaki spravi s komer koli, kar hkrati pomeni, da jim je razklan narod ljubši, kot da je ta medsebojno spravljen. Ob tem se vprašaš, ali so se odločili nadaljevati zavestni razkol med ljudmi in s tem obvladovati svoje ovčice tudi vnaprej, s čimer bodo lahko nemoteno nadaljevali nečedne posle, ki bi jim zagotovili prevlado in moč, kot so to načrtovali že desetletja pred drugo svetovno vojno njihovi mentorji.

Vse bolj prihaja do izraza želja raznih kritikov sprave, da bi otroke v procesu izobraževanja urili za boj med »našimi« in »vašimi«, za religije in partije, v katerih bodo nato kot odrasli živeli v prepričanju, da je njihova pot edina prava, vse drugo pa je treba dokončno uničiti. Si takšnega ravnanja politike v škodo naših zanamcev resnično želimo? Na to vprašanje pa si bo moral odgovoriti vsak razumen človek sam.

Štefan Horvat, Ljubljana