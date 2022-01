Še pred nekaj leti je med glaciologi veljalo prepričanje, da je taljenje ledenikov na Antarktiki resna, toda oddaljena grožnja, ki je ne bomo občutili pred koncem stoletja. A najnovejši podatki kažejo, da smo katastrofi mnogo bližje – narava je pač kompleksna in posamezni sistemi so med seboj neločljivo povezani. Tako je segrevanje Tihega oceana privedlo do nepričakovane spremembe vetrov nad Antarktiko, ti pa so povzročili, da se je topla voda, ki jo globinski tokovi prinesejo iz Pacifika, dvignila na površje in prišla v stik z dnom ledenika Thwaites.

Ledenik Thwaites je po mnenju številnih znanstvenikov največja grožnja našemu obstoju v tem stoletju. Po velikosti je primerljiv z Veliko Britanijo, in če bi se v celoti stalil, bi gladina morja narasla za 65 centimetrov! Znanstveniki, zbrani v International Thwaites Glacier Collaboration, so konec lanskega decembra napovedali, da bo ledena polica, ki se s kopnega razteza več kilometrov v morje, zaradi prej omenjenega stika s toplo vodo izginila najkasneje do konca desetletja.

Ledenik se pospešeno tali od spodaj navzgor, zaradi česar bo postopoma izgubil stik z morskim dnom, ki ga trenutno stabilizira in upočasnjuje lomljenje ledu v morje. Pred kratkim so se zaradi teh pritiskov tudi na površju pojavile globoke razpoke, ki se širijo proti od tople vode razjedenemu delu ledenika. Če dosežejo ta šibek del, se bo 80 kilometrov široka ledena polica razpočila kot preveč obremenjena šipa! Izginotje te police bi za seboj potegnilo močno pospešeno taljenje glavnega dela ledenika, saj je ta deloval kot zamašek, ki je preprečeval izlivanje ledu v morje.

Američani se zavedajo resnosti te grožnje in so Thwaites ljubkovalno poimenovali ledenik sodnega dne. Namesto da bi se zavezali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, so se v stilu Netflixovega filma Don’t Look Up odločili za tehnološko rešitev. Polni so megalomanskih idej – od tega, da bi pod ledeno polico zgradili umetni otok, do tega, da bi na morsko dno namestili ogromne zavese, ki bi preusmerile tople morske tokove. A tudi sami priznavajo, da o gibanju ledu ne vedo dovolj in da bo zaradi tehnične, finančne in pravne zahtevnosti projekta ledena polica pred izvedbo tako ali tako že izginila.

To je le še en dokaz, da rešitev podnebne krize ne bo tehnološka, temveč bo morala biti sistemska. Ledenik sodnega dne je žal le ena izmed številnih resnih groženj našemu obstoju. Če nam naših voditeljev ne uspe prepričati, da bla bla bla ni dovolj in da je potrebno takojšnje ukrepanje, smo dobesedno pečeni.

Jan Podgornik, Radovljica