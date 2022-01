V Vrbo in po Poti kulturne dediščine vsak sam

Organiziranega pohoda in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku v Vrbi in v vaseh pod Stolom tudi letos zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne bo, pravijo v Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Obiskovalce pa vabijo, da se na Pot kulturne dediščine podajo samostojno ali virtualno.