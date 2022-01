Pred dnevi je precej burno razpravo na družbenih omrežjih sprožila objava Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki je za pogin predstavnika ogrožene ptičje vrste klavžar s prstom pokazala na objestnost človeka, ki je posegel v osebni prostor ptice. V Sloveniji redko srečamo klavžarja, saj je naša država zanj le preletno ozemlje na poti iz Avstrije v Toskano.

Ekipa DOPPS je prevzela truplo poginule ptice in ga dostavila Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, kjer ga bodo rentgensko skenirali. »Kajti po podatkih ekipe Waldrapp iz Avstrije je bilo v letu 2020 kar 28 odstotkov klavžarjev žrtev nezakonitega lova,« je razložila Zagorškova. Sicer pa za Slovenijo, kot pravi sogovornica, težko rečemo, da ima samo eno območje, kjer se dogaja nezakonit lov. »Primeri so razpršeni po vsej Sloveniji, zato je tudi njihovo odkrivanje oteženo. Prav tako pogosto takšna dejanja, kot so nezakonit lov s strelnim orožjem, lov ptic pevk in zastrupljanje, med ljudmi še vedno niso dojeta kot prekršek, ki bi ga bilo treba prijaviti,« pove in razloži, da zato veliko primerov ostane nezaznanih, če pa so že prijavljeni, ključni dokazi pogosto izginejo.

V Maroku zadnja kolonija prostoživečih klavžarjev

Sicer pa je grivasti ibis ali klavžar (Geronticus eremita) ptica z zelo značilnim videzom in jo težko zamenjamo s katero drugo vrsto. »Gola rdečkasta glava, obdana s črnim svetlečim se perjem, ter dolg rdeč kljun sta lepo vidni značilnosti, ki ga ločita od drugih vrst ptic,« je ptico opisala Tjaša Zagoršek in dodala, da gre za zelo družabno vrsto, ki v naravi gnezdi v koloniji. »Žal imamo danes samo še eno kolonijo prostoživečih klavžarjev, v Maroku ob atlantski obali. Ptice tam gnezdijo na strmi obalni pečini.« Iz zgodovinskih zapisov vemo, da je bil klavžar na območju Evrope lovna vrsta. Plemstvo ga je lovilo za šport in tudi za prehrano. »Vrsta je tako v prvi polovici 17. stoletja izumrla. Poleg lova, jemanja mladičev iz gnezda in preganjanja lahko med pomembne dejavnike za izumrtje te vrste dodamo še spreminjanje bivališč in pesticide,« je povedala sogovornica. Kot je dodala, je v Atlasu ptic Slovenije kot eno izmed prvih opazovanj te vrste navedeno opazovanje v letu 2006 na letališču v Postojni, opazili so tri osebke. Sicer pa jih v Sloveniji lahko opazimo na vsake toliko časa. »Gre predvsem za osebke iz avstrijskega reintrodukcijskega programa Waldrapp. Sicer pa programe ponovne naselitve izvajajo še v Španiji, Italiji in Nemčiji,« je povedala Zagorškova. Populacija klavžarjev danes po oceni IUCN in BirdLife International obsega 130 prostoživečih osebkov (v Maroku in Turčiji) ter vsaj 2000 osebkov v različnih programih reintrodukcije po Evropi in živalskih vrtovih.