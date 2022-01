Feuz in Odermatt, ki je za rojakom zaostal 21 stotink sekunde, sta se uvrstila pred Avstrijcema. Daniel Hemetsberger (+0,90) je bil tretji, Matthias Mayer je bil na četrtem mestu zgolj štiri stotinke počasnejši od rojaka na najnižji stopnički zmagovalnega odra. Hemetsberger je pri svojih 30 letih osvojil svoje prve stopničke v svetovnem pokalu.

Komaj drugič v zadnjih treh desetletjih se je zgodilo, da sta bila na prvem in drugem mestu odra za zmagovalce na smukih s Petelinjega grebena Švicarja. Pred dosežkom Feuza in Odermatta so bile na smuku 17. januarja 1992 celo vse tri pozicije na stopničkah v švicarskih barvah z dosežkom Franza Heinzerja na prvem, Daniela Mahrerja na drugem in Xavierja Gigandeta na tretjem mestu.

Feuz se je šestič uvrstil na zmagovalni oder na smukih v Kitzbühelu, lani je zmagal na obeh, v letih 2016, 2018, 2019 in 2020 je bil drugi. Odermatt se je prvič na smukih na tem prizorišču prebil na oder za zmagovalce.

Feuz je še 57. v karieri zasedel mesto na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu ter 45. na smukih. To je njegova trinajsta zmaga na smukih v svetovnem pokalu, prva v zadnjih 12 mesecih, potem ko je zmagal na obeh smukih na Streifu. Ob tem ima še tri superveleslalomske zmage.

Odermatt še naprej vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev s 1200 točkami. Danes šesti Norvežan Aleksander Aamodt Kilde na drugem mestu zaostaja 375 točk.

Kilde je še naprej vodilni smukač v seštevku discipline. Na osmih smukih je zbral 445 točk, Feuz na drugem mestu zaostaja zgolj osem točk. Do konca sezone sta le še dva smuka, marca v Kvitfjellu in finalni v Courchevel/Meribelu.

Alpske smučarje pred zimskimi olimpijskimi igrami na Kitajskem čaka le še postaja v Schladmingu, kjer bo na sporedu nočni slalom pod žarometi.

Od Slovencev je danes točke osvojil le Hrobat. Martin Čater, ki je startal kot drugi, je po napaki v spodnjem delu proge, ko je nepravilno prevozil vrata, ostal brez uvrstitve, Boštjan Kline, ki je imel v Kitzbühelu želodčne težave, tudi danes ni šel na start.

Osnovni podatki