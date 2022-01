63-letni lovec, ki so ga po napadu medvedke odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, ima zlomljeno roko, poškodovana rebra in več ran na hrbtu, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Kot so navedli, je lovca napadla medvedka, ki ima dva mladiča. Policisti so bili o dogodku obveščeni nekaj po 11.30. Ker je na tem območju veliko pohodnikov, opozarjajo na previdnost.

Še enega medveda so na območju Kriške gore včeraj opazili skrbniki Koče na Kriški gori. Tudi oni so pozvali k previdnosti, in svetovali, da pse med sprehodom privežemo na povodce.