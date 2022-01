Nadal je imel v prvem nizu veliko dela z nepostavljenim Francozom Adrianom Mannarinom. Uvodni niz je namreč trajal kar 81 minut ter se končal globoko v podaljšani igri, ki jo je Majorčan dobil šele s 16:14. Potem pa je Nadal zanesljivo dobil naslednja dva niza za 14. uvrstitev v četrtfinale OP Avstralije.

Končni izid po dveh urah in 43 minutah igre je bil 7:6 (14), 6:2, 6:2. V prvem nizu sta oba teniška igralca pokazala visoko raven igre, na koncu pa je bil srečnejši Nadal, ki je po 28 minutah podaljšane igre izkoristil sedmo priložnost za zmago v uvodnem nizu, medtem ko je imel Mannarino štiri.

»Prvi niz je bil zelo čustven. Karkoli bi se lahko zgodilo. Imel sem svoje priložnosti, a jih je imel tudi on. Tenis je psihološko težak šport in po težkem prvem nizu je bilo zelo pomembno, da sem mu v drugem takoj odvzel servis,« je po koncu dejal Nadal.

Za Nadala, ki je dobil 88 odstotkov točk na prvi servis, je to 45. uvrstitev v četrtfinale turnirjev velike četverice in tako ostaja v igri za drugo lovoriko v deželi tam spodaj in rekordni 21. grand slam v karieri.

Shapovalov izločil tretjepostavljenega Zvereva Petintridesetletnik, zmagovalec Melbourna leta 2009 in finalist v letih 2012, 2014, 2017 in 2019, se bo za mesto v polfinalu pomeril s Shapovalovom, ki je v treh nizih s 6:3, 7:6 (5) in 6:3 premagal tretjepostavljenega Zvereva. Olimpijski prvak, eden od favoritov za končno zmago, bo tako še nekaj časa ostal brez končnega slavja na enem izmed štirih največjih turnirjev sezone. Kanadčan je prvič letos v Melbournu zmagal po treh nizih. »Vedno je bolje zmagati po treh nizih, a to ne uspe vedno. Za današnji dvoboj sem najmanj pričakoval, da bi se lahko končal po treh nizih, zato sem zelo zadovoljen s predstavo,« je dejal 14. igralec sveta. »V Avstralijo sem prišel, da bi osvojil turnir in postal številka 1 moškega tenisa. Ampak, če bom igral tako, si tega niti ne zaslužim,« je po koncu menil razočarani Zverev. Drugi četrtfinale zgornje polovice žreba je Francoz Gael Monfils - Italijan Matteo Berrettini. Francoz je za drugo uvrstitev med najboljših osem v Avstraliji po treh nizih in 2:37 ure igre s 7:5, 7:6 (4), 6:3 premagal Srba Miomirja Kecmanovića. Petintridesetletni Monfils, ki si želi boljši četrtfinalni nastopa kot zadnjič, je bil po dvoboju jasen: »Nisem še končal.« Sedmopostavljeni Berrettini pa je za zmago nad Špancem Pablom Carrenom Busto potreboval dve uri in 24 minut. Bilo je 7:5, 7:6 (4), 6:4, 25-letni Italijan pa je dosegel kar 28 asov. »On se počuti dobro, jaz se počutim dobro. To bo boj,« je dejal o četrtfinalnem obračunu proti Monfilsu.