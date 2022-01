Za Slovenijo je začel Dovžan, ki je na obeh streliščih skupaj imel tri poprave in je predal kot osmi. Fak je potem streljanje leže opravil z eno popravo, pri streljanju v stoje pa se mu je zataknilo, tako da je moral v kazenski krog in Slovenija je ob predaji zdrsnila na 13. mesto. Svojo nalogo je potem odlično opravil mladi Planko, ki je bil na obeh streliščih brezhiben in je štafetno palico zadnjemu Tršanu predal kot deveti. Tršan je imel na strelišču zgolj eno popravo na streljanju leže in je Slovenijo v cilj pripeljal kot 10 z zaostankom 3:16,4 minute.

Prvo mesto so z zanesljivim streljanjem, imeli so zgolj štiri poprave, osvojili Norvežani, ki so dobili še tretjo od štirih letošnjih štafetnih preizkušenj. Na drugo mesto so se s četrtega po zadnjem streljanju prebili Rusi v postavi Anton Babikov, Danil Serohvostov, Aleksandr Loginov in Edvard Latipov, ki so skupno imeli en kazenski krog in 12 poprav. Za zmagovalci so zaostali za 1:57,2 minute. Tretji so bili z zaostankom 2:04,4 minute Nemci Roman Rees, Philipp Horn, David Zobel in Lucas Fratzscher s prav tako zgolj štirimi popravami.

Celo tekmo je bila v boju za stopničke francoska štafeta Fabien Claude, Antoin Guigonnat, Simon Desthieux in Eric Perrot. Čeprav so Francozi nastopili brez najboljših dveh v svetovnem pokalu Quentina Fillona Mailleta in Emiliena Jacquelina so bili še po zadnjem streljanju na drugem mestu, vendar pa Perrot v zadnjem krogu ni zdržal v teku, imel je šele 15. čas teka, tako da je Francija, ki je imela sedem poprav, končala tik pod stopničkami (+2:20,5 minute).

Danes bodo na delu tudi biatlonke, ki jih čaka tekma s skupinskim startom na 12,5 kilometra. To bo zadnja biatlonska preizkušnja pred februarskimi olimpijskimi igrami na Kitajskem.