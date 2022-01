Na primorski avtocesti pri priključku Logatec bo do 15. ure zapora prehitevalnih pasov v obe smeri ter, ponedeljek med 9. in 16. uro pa bo promet proti Ljubljani potekal po enem prometnem pasu.

Do 17. ure bo zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd, pri Zgornjem Kozjem Vrhu.

Od ponedeljka, predvidoma od 14. ure, do torka do 7. ure zjutraj, bo na primorski avtocesti proti Ljubljani zaprt uvoz Črni Kal.

Do 24. januarja je zaprta Cesta Ilirska Bistrica-Podgrad pri odcepu za Podbeže. Obvoz za vozila do sedem ton in pol in avtobuse je po cesti Podgrad-Obrov-Pregarje-Harije. Za vozila nad sedem ton in pol pa po primorski avtocesti

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si