Ross Colton je zadel dvakrat, Alex Killorn in Steven Stamkos sta imela vsak po gol in asistenco za Lightning, ki so zmagali na sedmih od zadnjih devetih tekmah. Za Tampa Bay so zadeli še Brayden Point, Joseph Mathieu in Corey Perry.

»Priti ven tako, že na naslednji tekmi, priti ven in imeti ta napor, imeti tak začetek, je bilo impresivno,« je dejal Stamkos. Lightning so v petek izgubili proti Anaheimu s 5:1 in v San Jose prispeli šele po 2. uri zjutraj. Ekipa ni govorila o slabi igri prejšnji dan do sobotnega srečanja pred tekmo. »V tem položaju smo bili že prej. Nismo igrali po naših standardih in na naslednji tekmi smo dali vse od sebe.«

»Mislim, da imamo tako odlične voditelje v slačilnici, da ni treba veliko povedati,« je dejal Colton. »Vsi samo vemo, da je to nesprejemljivo, da se to ne more zgoditi, ta sinočnji nastop.« Ryan McDonagh, Nikita Kučerov in Mihail Sergačev so imeli po dve podaji. Brian Elliott je za dvakratne branilce naslova Stanleyjevega pokala ubranil 15 strelov.

Dva nova zadetka Ovečkina in Draisatla Tri tekme od enajstih so se končale po podaljških, tudi obračun v Washingtonu, ki je po zaslugi Nicklasa Bäckströma pripadel domačim prestolnikom. Šved je zadel po 1:13 minute podaljška in s 3:2 prinesel zmago Washington Capitals proti Ottawa Senators v Capital One Areni. Alex Ovečkin je v tretji tretjini zadel dvakrat za izenačenje za Capitals, ki so od 24. januarja 2017 zbrali že deset zaporednih zmag proti senatorjem. Vitek Vaneček je bil zanesljiv v vratih z 20 obrambami. Thomas Chabot in Zach Sanford sta zadela za senatorje, ki so izgubili tri zaporedne tekme. Nemški hokejski as Leon Draisaitl je prispeval dva gola in dve podaji za prvo zmago Edmonton Oilers v osmih tekmah. Naftarji so v kanadskem derbiju v dvorani Rogers Place s 5:3 premagali Calgary Flames. Evan Bouchard je dosegel dva zadetka, Mikko Koskinen pa 44 obramb za Edmonton. Connor McDavid je imel tokrat dve podaji. »Očitno je odličen občutek; vsak poraz je grozen, ni zabavno in zdi se, kot da je vedno oblak okoli tebe, ko izgubljaš,« je dejal Draisaitl.