Ponoči bo v vzhodni polovici Slovenije rahlo snežilo. Drugod bo delno jasno. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 2 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, rahlo sneženje v vzhodni polovici Slovenije bo dopoldne ponehalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo prevladovalo pretežno jasno vreme.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi severnih smeri prehodno bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, drugod bo pretežno jasno.

V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, rahlo sneženje v krajih vzhodno od nas bo čez dan ponehalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden. V noči na ponedeljek in v ponedeljek zjutraj se bo ob prehodu hladne fronte pojavljala nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. V ponedeljek čez dan bo obremenitev ponehala.