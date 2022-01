Britansko zunanje ministrstvo je v soboto zvečer objavilo, da ima podatke, da namerava ruska vlada v Kijevu na čelo države postaviti proruskega voditelja ter da bi lahko bil potencialni kandidat bivši ukrajinski poslanec Jevgenij Murajev. Dodali so, da so bili nekateri, ki so bili v stiku z ruskimi obveščevalci, »nedavno vključeni v načrte za napad na Ukrajino«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Murajev je izgubil mandat v ukrajinskem parlamentu, ko njegova stranka na volitvah leta 2019 ni uspela preseči petodstotne praga za vstop v ukrajinski parlament. Je lastnik ukrajinske televizijske postaje Naš, ki si jo regulatorji prizadevajo zapreti že od lani in jo obtožujejo, da predvaja prorusko propagando.

London je poleg Murajeva navedel še štiri ukrajinske politike, to so nekdanja predsednika ukrajinske vlade Mikola Azarov in Sergij Arbuzov, bivši vodja urada predsednika države Andrij Klujev ter nekdanji namestnik sekretarja ukrajinskega nacionalnega sveta za varnost in obrambo Vladimir Sivkovič.