Lani so prodali okoli 322 milijonov steklenic šampanjca. To je 32 odstotkov več kot leto pred tem, ko je prodaja zaradi zaprtja po svetu, ki ga je povzročila pandemija covida-19, upadla za 20 odstotkov, je poročilo združenja povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Na francoskem trgu se je prodaja povečala za 25 odstotkov na 142 milijona prodanih steklenic, kar pomeni, da so dosegli rezultate iz predkoronskega leta 2019. Izvozili pa so rekordnih 180 milijonov steklenic, pri čemer je bilo posebej močno povpraševanje v angleško govorečih državah.

K rasti je delno prispevalo obnavljanje zalog v restavracijah, delno pa je po mnenju združenja k temu prispevalo dejstvo, da so ljudje več kupovali šampanjec za uživanje doma. »Stranke so se odločile, da se bodo doma razvajale in si ustvarile trenutke veselja kljub mračnemu vzdušju,« so zapisali v združenju.

Povečano povpraševanje je po poročanju AFP nekatere proizvajalce šampanjca presenetilo, saj so jim začasno pošle zaloge. Vinograde v Franciji je sicer spomladi prizadela pozeba, poleti pa dež, kar je zmanjšalo pridelek po državi. Imajo pa proizvajalci šampanjca tradicionalno v svojih kleteh shranjeno številčno zalogo steklenic, s čimer zagotavljajo redno letno dobavo.

Po evropskih pravilih se lahko ime šampanjec uporablja samo za penine iz francoske pokrajine Šampanja.