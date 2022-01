Žreb je določil, da se bodo na zadnji stopnji kvalifikacij za SP merili Egipt in Senegal, Kamerun in Alžirija, Nigerija in Gana, DR Kongo in Maroko ter Mali in Tunizija.

Senegal, Alžirija, Nigerija, Maroko in Tunizija bodo glede na zadnjo lestvico krovne zveze Fife imeli status nosilcev.

Med ekipami, ki imajo še možnost sodelovati na SP, doslej le Mali še nikoli ni nastopil na mundialu. Največ nastopov, sedem, pa ima med letoma 1982 in 2014 Kamerun. Možnosti za sodelovanje pa ima tudi še Alžirija, še aktualna afriška prvakinja, ki pa je na letošnjem prvenstvu, to prav zdaj poteka v Kamerunu, izpadla že po predtekmovanju.