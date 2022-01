Anže Lanišek je na prvi tekmi v Neustadtu poskrbel za svoje druge zaporedne stopničke v svetovnem pokalu. Po tem ko je vodil po prvi seriji, je na koncu zasedel drugo mesto. Z izjemnim finalnim skokom ga je prehitel domačin Karl Geiger. Zelo dobri so bili tudi ostali slovenski orli.

Izjemna prva serija za Slovence

Slovenski skakalci so izjemno uspešen dan napovedali že v prvi seriji, ko so eden za drugim skočili odlično. V nekem trenutku je bilo na prvih petih mesti kar pet slovenskih orlov. Najboljši je bil Anže Lanišek, ki je bil s 134,5m celo najboljši med vsemi in je napadal svojo drugo zmago v karieri. Lovro Kos je bil z najdaljšim skokom prve serije 137,5m na tretjem mestu. Za Žabo je zaostajal 3,8 točke. Slovenska ekipna prevlada se je nadaljevala na 6. mestu, ki ga je zasedal Timi Zajc. Med deseterico sta bila na 7. in 8. mestu tudi Cene in Peter prevc, v finalno serijo pa se je uvrstil tudi Žiga Jelar na 22. mestu.