Začetna različica omikron je v zadnjih mesecih postala prevladujoči sev virusa, vendar so britanske zdravstvene oblasti odkrile na stotine primerov najnovejše podrazličice BA.2. Mednarodni podatki kažejo, da bi se ta lahko razširila še hitreje kot izvorna podrazličica omikrona BA.1.

Agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost (UKHSA) je v prvih desetih dneh januarja v Veliki Britaniji odkrila več kot 400 primerov in navedla, da je bila zadnja podrazličica odkrita v približno 40 drugih državah. Med njimi so tudi Indija, Danska in Švedska, kjer ta podrazličica predstavlja večino najnovejših primerov.

UKHSA je v petek sporočila, da je podrazličico BA.2 označila za t. i. različico v preiskavi, saj je število primerov okužb z njo v porastu, čeprav v Veliki Britaniji trenutno prevladuje podrazličica BA.1.

»Presenetila nas je hitrost, s katero se je ta podrazličica, ki je v veliki meri krožila v Aziji, uveljavila na Danskem,« je medtem povedal francoski epidemiolog Antoine Flahault.

Podsev BA.2 ni bil označen za različico, ki povzroča zaskrbljenost, vendar Flahault pravi, da je treba države opozoriti na najnovejši razvoj. Resnost naj bi bila za zdaj primerljiva s izvornim sevom omikrona.

»Zelo zgodnja opažanja iz Indije in Danske kažejo, da ni dramatične razlike v resnosti v primerjavi z BA.1,« je na Twitteju potrdil tudi virolog na Imperial College v Londonu Tom Peacock. Dodal je, da najnovejša različica ne bi smela postavljati pod vprašaj učinkovitosti obstoječih cepiv.

Znanstveniki morajo oceniti, kako se virus še naprej razvija in mutira. Njegova zadnja oblika naj ne bi imela specifične mutacije, ki se uporablja za sledenje in primerjavo podseva omikrona BA.1 z delto, prej prevladujočim sevom..