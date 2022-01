Po tragičnem prejšnjem koncu tedna, ko je v dveh dneh v gorah umrlo kar pet ljudi, tudi ta konec tedna ni šlo brez nesreč. Gorski reševalci iz Radovljice, Bohinja in Tržiča so v soboto po večurni reševalno-iskalni akciji na Stolu našli truplo pogrešanega turnega smučarja. »Z brezpilotnim letalnikom s termovizijsko kamero smo južno pobočje Stola pregledali že v petek, a morali akcijo prekiniti zaradi izredno močnega vetra,« so sporočili z Gorsko reševalne zveze Slovenije (GRZS). Pogrešanega so našli 200 metrov pod grebenom Stola, a mu niso mogli več pomagati. Sodeč po informacijah PU Kranj je v turnih smučarskih čevljih padel po grebenu. S policijskim helikopterjem so avstrijskega državljana prepeljali v dolino. Na območju je trd in zaledenel, razmere pa so nevarne, opozarjajo na policiji.

To pa ni bila edina smrtna žrtev v gorah ta konec tedna. Zaradi nenadnega obolenja je življenje izgubil tudi planinec na Lubniku. V dolino so ga prenesli gorski reševalci GRS Škofja Loka. Okoli druge ure ponoči pa so že bili v akciji gorski reševalci GRS Kamnik. Hiteli so na pomoč osebi, ki je na planini Koren padla z višine in si je poškodovala prsni koš. Do prihoda posadke helikopterja Slovenske vojske, s katerim so jo odpeljali v ljubljanski UKC, so ji oskrbo nudili kamniški reševalci.

Led, sneg, pravilna oprema in zdrsi Gorski reševalci so že v petek opozarjali, da se bodo zaradi mraza in vetra poledenele površine v gorah le še povečale, posledično pa bo nevarnost zdrsov še večja. »Razmere v gorah so konkretno zimske. Podlaga je lahko na mnogih koncih poledenela, zelo različna pa je tudi struktura snega. Že na isti gori se lahko na krajši razdalji izmenja jo tako led kot mehek in trd sneg. Neizkušeni se zato težko prilagajajo razmeram in pravilno uporabljajo opremo,« razlaga Bojan Kos iz PU Kranj. Pravi, da je oprema dostopna, večina teh, ki se odpravljajo v gore, jo ima, a se nesreče sedaj povečini dogajajo predvsem zaradi neizkušenosti pri njeni uporabi, kakor tudi zaradi nezmožnosti ocenjevanja razmer. Kos opozarja, da je treba dereze sproti čistiti s cepinom, ter svetuje, da se gorniki izogibajo prečenju pobočij z veliko napihanega snega, pohodom v temi ter zahajanje z označenih poti. Za neizkušene priporoča lažje poti in morebitno pomoč gorskih vodnikov ali pa še najvarnejšo različico – na sprehod po slovenskih vrhovih naj se odpravijo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.