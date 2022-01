Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo pri pristajanju dveh balonov, ki sta priletela iz smeri Avstrije. V ponesrečenem balonu je bilo šest oseb, pet državljanov Belgije in državljan Slovenije. V dogodku so bili po zadnjih podatkih poškodovane štiri osebe – trije Belgijci in Slovenec. S kraja so bili odpeljani v UKC Ljubljana, kjer ostajajo na zdravljenju, po do sedaj znanih podatkih njihovo življenje ni ogroženo.

Drugi balon, v katerem so bile tri osebe, je varno pristal na barju. Kraj je zavarovan in je izključena možnost požara ali eksplozije. Kot so še sporočili z ljubljanske policijske uprave, ni znano zakaj je prišlo do nesreče balona. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Ob tem naprošajo vse, da s svojo prisotnostjo ne motijo dela reševalnih ekip in omogočijo nemoteno reševanje.