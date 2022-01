V pilotnem projektu bodo sodelujoča podjetja štiridnevni delovni teden zagnala v drugi polovici leta, navaja spletna stran kampanje 4 Day Week. Po poročanju Guardiana se je za ta korak odločil tudi Canon Medical Research Europe, katerega 140 zaposlenih razvija programsko opremo za zdravstvene namene ter rešitve umetne inteligence. »Standardni delovnik od devetih do petih pet dni na teden je zastarel in ne odgovarja več potrebam,« so prepričani pobudniki kampanje. Štiridnevni delovni teden bi po njihovi oceni koristil delavcem, zaposlovalcem, gospodarstvu, družbi in okolju. »Skupaj lahko zgradimo družbo, kjer delamo za to, da živimo, namesto da živimo za to, da delamo,« so zapisali.

Pilotni projekt, v katerega želijo pritegniti med 20 in 30 podjetij, bo vodila iniciativa 4 Day Week Global, njeni partnerji pa so inštitut Autonomy in raziskovalci univerz v Oxfordu in Cambridgeu ter bostonskega kolidža. Gre za usklajeno šestmesečno poskusno akcijo, v času katere bodo podjetjem na voljo strokovnjaki, ki jim bodo z delavnicami, svetovanjem, izmenjavo izkušenj in drugimi oblikami pomoči pomagali do uspeha.

Na spletni strani kampanje 4 Day Week je sicer že naštetih 36 delodajalcev, ki svojim zaposlenim omogočajo štiridnevni delovni teden. Večina jih spoštuje t. i. zlati standard, v okviru katerega zaposleni v štirih dneh opravijo 32 ur dela in obdržijo polno plačo.