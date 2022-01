Po besedah Brnabićeve, ki so jih povzeli na srbski tiskovni agenciji Tanjug, naj bi atentat pripravljala skupina, ki bi jo lahko vodil Radoje Zvicer iz zloglasnega kavaškega klana, ki naj bi se ukvarjal s prodajo drog in tudi naročenimi umori. »Informacijo smo dobili od Europola minuli petek, preko ene od držav EU. Povsem jasno je, da se pripravlja atentat na Vučića, in to na določen datum v februarju. Od dobljene informacije naše pristojne službe delajo vse, da bi našli vpletene,« je dejala premierka.

Dodala je tudi, da ne gre za prvo grožnjo, ki so jo zasledili. A če so doslej uspeli preprečevati, da bi se morda uresničile, gre tokrat za »najresnejšo grožnjo, kar so jo kdaj videli«.

Podrobnosti ni razkrila, je pa dodala, da so poostrili Vučićevo varovanje, pri čemer pa je izrazila pričakovanje, da predsednik verjetno ne bo želel spremeniti svojega načina dela.

Vučić je zvečer na Instagramu po poročanju Tanjuga kot odziv na informacije o načrtih za njegov atentat zapisal: »Ni umika. Premagali jih bomo. Skupaj.«