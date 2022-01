Zaradi močnega deževja v Machu Picchu odneslo železniške proge in mostove, poplavljene tudi hiše

Arequipa, 21. januarja - Močno deževje je v mestu Machu Picchu danes zalilo in celo odneslo nekatere železniške proge in mostove. Zaradi poplavljanje reke Alccamayo je prekinjen železniški promet do glavnih turističnih znamenitosti Peruja, poplavljene so tudi hiše v bližini reke. O morebitnih smrtnih žrtvah zaenkrat še niso poročali, piše francoska tiskovna agencija AFP.