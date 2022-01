Spomnimo: Šaulić se je februarja 2019 z avtomobilom, v katerem sta bila poleg njega in šoferja še glasbenika Bojan Stojadinović in že omenjeni Kerić, s koncerta odpravil na letališče v Düsseldorfu, od koder bi poletel proti Beogradu. Na poti jih je ustavila zaprta cesta zaradi prometne nesreče, ko so stali in čakali, da se promet sprosti, pa se je vanje z vso hitrostjo zaletel avtomobil, za volanom katerega je sedel Alsin Levent. Šaulić in Kerić sta v nesreči izgubila življenje, Stojadinović pa je bil težje poškodovan.

Kmalu se je izkazalo, da je Alsin Levent, Nemec turških korenin, vozil v vinjenem stanju in brez vozniškega dovoljenja, po cesti, kjer velja omejitev hitrosti 80 kilometrov na uro, pa je drvel s 160 kilometri na uro. Levent je krivdo priznal, čeprav se dogodka usodnega dneva ne spomni, sodišče pa mu je za vse prekrške, vključno z dvojnim umorom iz malomarnosti, prisodilo tri leta in tri mesece zaporne kazni. »Šokiran sem, ne vem, kaj naj rečem. Pričakoval sem bistveno strožjo kazen, da bi se tudi mladi naučili kaj iz tega, kot primer, kako se v prometu ne smemo obnašati. Razočaran sem do neba,« je sodbo komentiral Bojan Stojadinović.