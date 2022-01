V njej je Jamie Lynn med drugim povedala, da je bila vseskozi sestrina največja podpornica in da je odigrala pomembno vlogo pri tem, da je končno svobodna in ne več pod skrbništvom očeta. Vendar je ob tem Britneyjino obnašanje v preteklosti opisala kot nepravilno, paranoično in spiralno. »Nekega dne se je zaklenila v sobo z velikim nožem v roki in k sebi ni spustila nikogar, češ da jo je strah.«

Zaradi vsega skupaj je Britneyjin odvetnik Matthew Rosengart Jamie Lynn (in medijem) že poslal pismo, v katerem je zagrozil, da jo bo Britney tožila, če je ne bo nehala neutemeljeno obtoževati. »Jamie Lynn skuša trenutno situacijo, v kateri je Britney znova izpostavljena medijem, izkoristiti, da bi se finančno okoristila. Javno izpostavljanje neresničnih in fantazijskih zgodb se mora nehati. Britney tega ne bo tolerirala in tudi ne bi smela, zato bo, če se bo vse skupaj nadaljevalo, razmislila o tožbi,« je med drugim zapisal Rosengart.