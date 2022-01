S klubom, ki trenutno igra v tretji hrvaški ligi, ima velike načrte, ki segajo do čimprejšnje uvrstitve v prvo ligo.

»Mlada, lepa, izobražena,« so novo predsednico predstavili v hrvaških medijih. Še veliko več prahu je dvignila v srbskih, kjer so se o 30-letnici razpisali precej bolj, pri čemer so v prvi vrsti izpostavljali njen zunanji videz. »Prelepa Hrvatica prevzela nogometni klub«; »Iva s svojim telesom privablja sledilce na instagramu, zdaj pa so jo izbrali na mesto predsednice nogometnega kluba«; »Zaradi njenih vročih fotografij gori vsa Hrvaška«. To so bili le nekateri naslovi v srbskem rumenem tisku, na katere pa se Iva Bokanović ne ozira preveč in pravi, da na to mesto ni padla z neba. Izkušnje si je v športnih vodah namreč pred tem nabirala v hrvaški šolski športni zvezi, še bolj pa v košarki, saj je bila kar štiri leta vodja oddelka za medije in komunikacijo pri košarkarskem klubu Cibona iz Zagreba.