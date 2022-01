Microsoft je ta teden napovedal prevzem enega največjih založnikov videoiger Activision Blizzard za okoli 68,7 milijarde dolarjev. S prevzemom bi se Microsoft uvrstil takoj za kitajskim Tencentom in japonskim Sonyjem kot tretji največji založnik videoiger. Vsa tri podjetja se ukvarjajo tudi z distribucijo oziroma prodajo videoiger. Tencent ima 40-odstotni delež v spletni trgovini za videoigre na osebnih računalnikih Epic. Sony edini prodaja digitalne različice iger na konzolah playstation. Enako počne Microsoft na svojih konzolah xbox, ima pa tudi trgovino za igre na osebnih računalnikih.

V zadnjih dveh desetletjih so nakupe proizvajalcev in založnikov videoiger s strani distributerjev videoiger spremljale predvsem skrbi o omejevanju dostopa do videoiger. Znano je zlasti prerivanje med Sonyjem in Microsoftom z obljubami tako imenovanih ekskluziv – videoiger, ki jih ne bo mogoče igrati na Microsoftovih konzolah ali obratno na Sonyjevih. Čeprav se na prvo žogo zdi, da je bil cilj tekme med Microsoftom in Sonyjem povečanje kupcev konzol, ni čisto tako.

Vsi proizvajalci konzol te prodajajo z izgubo. Namen tekme ni prodati več strojne opreme, temveč ujeti čim več uporabnikov v svoj ekosistem, v katerem lahko ekskluzivno prodajaš videoigre. Ta prodaja in naročnine, ki so vezane na zaprto okolje, sta resnični gonili dobičkov. Z Microsoftovim nakupom Activison Blizzarda se Sonyjevi ujetniki sedaj bojijo, da bodo ostali brez iger, kot so Call of Duty, Overwatch, Diablo, Destiny. Activison Blizzard je sicer zagotovil, da obstoječih iger s Sonyjeve platforme ne bodo umikali, kar pa še ne pomeni, da prihodnje igre teh franšiz ne bodo Microsoftove ekskluzive.

Se past za potrošnike seli tudi na PC?

Konzole so ena plat zgodbe. Druga plat so osebni računalniki. Ti so bili doslej zaradi odprtosti zasnovani manj monopolistično, a je Valvova spletna trgovina Steam s pametno politiko in zelo dobrimi storitvami dokaj naravno ustvarila prepričljivo prevladujoč položaj na področju spletne prodaje videoiger. To bi se s znalo v prihodnosti prav zaradi Microsofta spremeniti. Podjetje, ki je zaslovelo predvsem z operacijskim sistemom windows, se že vrsto let ne identificira več kot prodajalec izdelkov, temveč kot ponudnik storitev. Po domače to pomeni, da njihov glavni cilj ni prodati izdelke za enkratno plačilo, temveč izdelke zapakirati in prodajati v obliki naročnin. To zelo uspešno počnejo tudi z videoigrami. Čeprav je v Sloveniji do Microsoftove naročniške storitve xbox game pass mogoče priti zgolj z veliko iznajdljivosti in nekaj znanja uporabe navideznih zasebnih omrežij (VPN), gre za izjemno uspešno storitev z okoli 25 milijoni naročnikov. Storitev uporabnikom v zameno za mesečno naročnino ponuja bogat nabor brezplačnih videoiger najvišjega kakovostnega ranga in deluje kot nekakšen Netflix za videoigre.

Z vsakim Microsoftovim nakupom založnika videoiger se katalog iger na Microsoftovo naročnino povečuje, to pa posledično zmanjšuje zanimanje za nakup videoiger pri konkurenčnih distributerjih na osebnih računalnikih. Z vzponom pretočnega igranja videoiger in krčem na trgu grafičnih kartic se hkrati zmanjšuje tudi zanimanje oziroma zmožnost potrošnikov za nakup nove strojne opreme. Pretočno igranje videoiger je za uporabnika finančno še bolj ugodno kot nakup konzole, a ga sedaj še na osebnem računalniku ujame v isto past, kot so uporabnike ujele konzole, saj je z naročnino ujet v točno eno okolje – Microsoftovo. Prav tako Microsoftov nadzor nad založbami ne pomeni nič dobrega za konkurente, ki bi prav tako želeli postati Netflix za videoigre, saj bodo težje konkurirali Microsoftovi ponudbi iger. In da ne pozabimo: Microsoftovo pretočno igranje videoiger seveda gostuje na Microsoftovih strežnikih. O tolikšnih sinergijah lahko konkurenti, kot je Nvidia s pretočno storitvijo geforcenow, zgolj sanjajo. Ima pa Nvidia prednost, da izdeluje grafične kartice.

Microsoftov prevzem Activison Blizzarda zato še zdaleč ni nedolžen premik in bi znal dolgoročno močno spremeniti to, kako kupujemo oziroma uživamo videoigre. Prav zato prevzem ni gotova stvar, saj ga mora odobriti ameriški varuh konkurence. Skrbi o morebitnem novem Microsoftovem monopolu so medtem vse glasnejše.