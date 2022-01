Kritika: Slaščice na dieti

Nova premiera v ljubljanski Operi sproža najprej repertoarna vprašanja – v letošnji sezoni smo z Donizettijevim Ljubezenskim napojem namreč dobili že drugo opero, ki jo uvrščamo v žanr belcanto, pri čemer so Bellinijevi Capuleti in Montegi resda tragična in Ljubezenski napoj komična opera, a obe vendarle zahtevata soroden tip pevcev z izjemnim vokalnim potencialom v smislu gibljivosti, višinske »akrobatike« in barvne omikanosti, ki pa jih v zasedbi ljubljanskega gledališča vendarle ni prav veliko.