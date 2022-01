Carlos Alcaraz je na OP Avstralije dokazal, da je ime teniške prihodnosti. Osemnajstletnik je lani nase opozoril ves teniški svet. Ko je senzacionalno zmagal v Umagu, le dva meseca potem, ko je postal polnoleten, je sprva dobil predznak še enega španskega specialista za pesek. Toda najstnik je navduševal naprej, blestel na zadnjem lanskem turnirju največje četverice v New Yorku, kjer se je po odmevnih zmagah, med drugim nad Stefanosom Cicipasom, prebil v četrtfinale. Leto je zaključil šampionsko, saj je osvojil sklepni turnir najboljše osmerice mladih teniških igralcev. Na zmagoviti poti je v Milanu oddal le en niz ter dokazal, da se na trdi podlagi znajde vsaj tako dobro kot na pesku.

Alcaraz je teniški igralec, ki ga gledalci obožujejo, njegova igra navdušuje ljubitelje tenisa po vsem svetu. V Avstralijo je pripotoval kot 31. nosilec, svoj sloves na lestvici pa je potrdil z dvema gladkima zmagama v uvodnih dveh krogih. Najboljšo igro letos je pokazal včeraj proti Matteu Berrettiniju, ko je bil na poti popolnega preobrata. Po zaostanku z 0:2 v nizih je dvoboj obrnil, zmagovalca pa je odločila super podaljšana igra odločilnega niza. Italijan jo je dobil z 10:5 ter poskrbel, da sta bila na osrednjem igrišču v Melbourne Parku dva junaka. Carlos Alcaraz je z dvignjeno glavo čestital tekmecu, Berrettini pa je upravičil sloves igralca elitne deseterice.

»Carlos je neverjeten. Kako lahko igra tako dobro pri osemnajstih letih, mi, iskreno povedano, ni jasno. Igral sem svoj najboljši tenis za zmago. Napako sem naredil pri vodstvu z 2:0 v nizih, ko sem se počutil preveč udobno, kar je Carlos kaznoval. K sreči imam dovolj izkušenj, da sem se v odločilnem nizu ponovno zbral, se osredotočal na vsako točko posebej in dvoboj odločil v svoj prid. Zaradi takih dvobojev igram tenis in to je bil pravi užitek,« je po štirih urah in 13 minutah boja povedal Matteo Berrettini. Kako izenačen je bil dvoboj, kaže statistika, saj sta oba tekmeca dobila enako število točk (159:159).

Številni teniški strokovnjaki so bili po dvoboju navdušeni nad igro, ki jo je dobre štiri ure kazal Carlos Alcaraz. Mats Wilander denimo ne dvomi, da bo Španec v svoji karieri postal številka ena svetovnega tenisa. Zelo drzna izjava v obdobju, ko predvsem Daniil Medvedjev, Aleksander Zverev in Stefanos Cicipas vse manj potrpežljivo čakajo, kdo od njih bo naslednik Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in Rogerja Federerja. Ne glede na to, kaj bo prinesla teniška prihodnost, bodo imeli Rus, Nemec in Grk v Carlosu Alcarazu velikega tekmeca.

Peti tekmovalni dan je bil v Melbournu usoden za branilko naslova Naomi Osaka. Japonka ni izkoristila dveh zaključnih žogic ter morala v super podaljšani igri odločilnega niza priznati premoč Amandi Anisimovi. Američanka je bila v drugem krogu že boljša od olimpijske prvakinje Belinde Benčič. Žreb je ni nagradil, saj se bo Amanda Anisimova v osmini finala pomerila proti domači favoritinji in prvi igralki sveta Ashleigh Barty, ki je vnovič pokazala vrhunsko predstavo ter povsem razorožila neugodno Italijanko Camilo Giorgi.