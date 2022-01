Na olimpijskih igrah v Pekingu, ki se nezadržno približujejo, bo v smučarskem teku nastopila tudi devetčlanska slovenska ekipa. Njeno prvo ime bo Anamarija Lampič, ki se spogleduje s kolajnama v posamičnem in ekipnem sprintu, žal pa je bila pred dnevi Eva Urevc pozitivna na koronavirus in je trenutno v izolaciji. V ekipi so še Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav ter Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič in Miha Ličef, glavni trener reprezentance pa je Nejc Brodar.

Zadnje testiranje pred odhodom na Kitajsko bi morali tekači na smučeh imeti danes in jutri v Planici, toda že pred dnevi je planiški organizacijski komite zaradi porasta okužb s koronavirusom v državi tekme za svetovni pokal odpovedal. »Nismo izgubili le tekem v Planici, ostali smo tudi brez tekem v Franciji, vemo pa, da je tekma še vedno najboljši trening, in to je bilo treba nadomestiti. Ta konec tedna smo želeli del ekipe poslati na evropski pokal v Nemčijo, vendar smo se na koncu odločili, da raje ostanemo doma. Ne skrbi nas samo omikron, pač pa tudi vsi ti postopki za vstop na Kitajsko, ki so zelo zahtevni, in ne želimo ničesar tvegati. Zanimivo je, da so tisti, ki niso bili na novoletni tekaški turneji, imeli svojo zadnjo tekmo 21. decembra in bo njihova prva šele na olimpijskih igrah. Tako dolgega odmora med posameznimi tekmami še ni bilo,« je o neobičajnem položaju, v katerem so se znašli tekačice in tekači na smučeh, dejal Nejc Brodar, glavni trener slovenske tekaške reprezentance.

Če je Brodar zadovoljen, da bo v Zhangjiakouu, kjer bodo na olimpijskih igrah potekale tekme v teku na smučeh, nastopila deveterica tekačev in tekačic, ga bolj skrbi zdravstveno stanje Eve Urevc. Tudi zato, ker z Anamarijo Lampič sodi v krog tistih, ki bi se v ekipnem sprintu lahko potegovali za kolajno. »Edina sreča v nesreči pri Evi je, da je bila pozitivna še dovolj zgodaj, da bomo lahko prestali protokole, ki jim je treba zadostiti, da bo sploh lahko šla na olimpijske igre. Kakšni bodo stranski učinki in posledice bolezni, se bo pokazalo šele pozneje. Dobro je, da gremo v Peking že dvanajst dni pred začetkom olimpijskih iger, tako da bo imela nekaj časa, da pride v formo, med posamičnim in ekipnim sprintom pa bo še osem dni in verjamem, da bo Eva ujela svoj najboljši dan,« je želja glavnega trenerja slovenske tekaške vrste, ki bo do odhoda na Kitajsko, kamor bo potovala v četrtek, trenirala v Planici. Po besedah nekaterih naj bi bile proge v Zhangjiakouu, kjer bodo potekala tekaška tekmovanja, podobne planiškim.

»Ker so lani predolimpijske tekme odpadle, lahko samo ugibamo, kakšne so proge, in jih študiramo s pomočjo raznih grafov. Dejstvo je, da tam ni bil še nihče, vemo, da so na veliki nadmorski višini, v vsakem primeru pa bomo imeli dovolj časa, da jih do prvih tekem dobro spoznamo,« se s konfiguracijo prog ne obremenjuje Brodar, ki tudi sam ne skriva, da največ pričakuje od posamičnega sprinta Anamarije Lampič. »Dejstvo je, da Anamarija sodi med najboljše sprinterke na svetu, vemo pa tudi, kakšne so njene želje. Mislim, da so popolnoma realne. Veliko pričakujemo tudi od ekipnega sprinta, kjer pa bo veliko odvisno od Evinega zdravja. Če bo z njim vse v redu, se lahko visoko uvrsti tudi v posamičnem sprintu. Za vse druge velja, da bi bila v sprintu uvrstitev med 30 najboljših uspeh. Na razdalji pričakujemo vsaj eno uvrstitev med prvih 15, če pa se bodo tudi fantje približali tridesetemu mestu, bomo s strokovnega vidika lahko rekli, da so bile olimpijske igre uspešne. Zavedamo se, da javnost pričakuje samo kolajne, vendar moramo biti realni,« je o pričakovanjih spregovoril Brodar, ki je bil na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006 na 31. mestu v teku na 50 kilometrov.