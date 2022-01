Havanski sindrom ni delo sovražnika

vPet let po tem, ko so prvi ameriški diplomati začeli pri sebi opažati nenavadne in nepojasnjene zdravstvene težave, je obveščevalna služba CIA prišla do zaključka, da očitno ne gre za skrivnostne napade z nepojasnjenim orožjem na ameriške uradnike, kot se je ugibalo. Simptome so konec leta 2016 prvi opazili ameriški in kanadski diplomati na Kubi, zato se jih je prijelo ime havanski sindrom. Šlo je za slabost, izgubo spomina in sluha, praviloma pa so se začeli potem, ko so slišali čudne glasove, pritisk ali vibracije. Ena od teorij je bila, da gre za napade s kakšnim orožjem na podlagi mikrovalov, zvoka ali česa tretjega, sploh ker so o simptomih praviloma govorili le ameriški diplomati v Evropi, Aziji in Južni Ameriki – nabralo se je več kot tisoč primerov. Obtožbe so letele tudi proti Rusiji, ki jih je zanikala, CIA pa je zdaj pripravila vmesno poročilo, v katerem po navedbah The New York Timesa piše, da v ozadju napadov verjetno ni kakšna rivalska država, ampak je večino primerov mogoče pojasniti z običajnimi zdravstvenimi težavami, vplivom okolja ali tehničnimi dejavniki, tudi s prej neodkritimi boleznimi. Dodali so, da je nepojasnjenih ostalo 24 primerov, ki jih še preiskujejo, tudi Blinken je rekel, da bodo poskusili priti zadevi do dna. Poročilo Cie je sprožilo neodobravanje nekaterih prizadetih diplomatov, ki imajo že dlje zdravstvene težave.