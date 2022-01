Srbska vlada je pred aprilskimi parlamentarnimi in predsedniškimi volitvami ter po vse hujših protestih, ki so se v zadnjih mesecih stopnjevali tudi v zaporo pomembnih cest, popustila. Premierka Ana Brnabić je v četrtek zvečer na novinarski konferenci izjavila, da je vlada okoljsko sporen projekt, po katerem naj bi leta 2027 odprli rudnik litija v dolini reke Jadar na zahodu Srbije, izbrisala iz državnega prostorskega načrta.

To je hud udarec za britansko-avstralsko podjetje Rio Tinto, ki je hotelo z naložbo, vredno kar dve milijardi evrov, postati največji evropski dobavitelj te kovine, ki je nujna za električne avtomobile. Nekateri zahodni mediji se zdaj sprašujejo, zakaj srbska vlada ni bila tako stroga do kitajskih industrijskih projektov v Srbiji, ki so bili prav tako okoljsko problematični.

Kot razlog za sedanjo odločitev je Brnabićeva navedla zaskrbljenost državljanov Srbije in posledice, ki bi jih projekt povzročil za 22 vasi na območju reke Jadar. Menda bi se veliko prebivalcev teh vasi moralo izseliti. »Poslušamo naše prebivalce in naša naloga je, da branimo njihove interese, tudi ko drugače mislimo,« je dejala. Po njenih besedah podjetje Rio Tinto ni dalo dovolj informacij. Dejala je še, da želi preprečiti nadaljnjo politizacijo tega projekta s strani opozicije (3. aprila bodo v Srbiji parlamentarne in predsedniške volitve) in da je zdaj vlada izpolnila vse zahteve okoljevarstvenih organizacij, prebivalcev omenjenih 22 vasi in protestnikov. Sicer je še pred nekaj dnevi Rio Tinto poskušal pokazati razumevanje za proteste, ko je prestavil odprtje rudnika z leta 2026 na leto 2027.

Podjetje bo poskusilo izpodbijati odločitev vlade

Protestniki – ob dežju se jih je zbralo več sto – so v četrtek zvečer pozdravili odločitev vlade. Hkrati so zahtevali, da se kopanje litija in bora v Srbiji prepove vsaj za 20 let. To je vse do takrat, ko bodo razvite tehnologije, ki bi preprečevale, da bi imel tak rudnik negativen vpliv na okolje in lokalne prebivalce.

Decembra je na instagramu tudi teniški as Novak Đoković podprl proteste proti rudniku litija v dolini reke Jadar. Do sedanje odločitve srbske vlade pa je prišlo samo nekaj dni za tem, ko so avstralske oblasti izgnale Đokovića, ki tako po devetih zmagah na OP Avstralije letos na tem turnirju ne bo mogel nastopiti. Na twitterju so se pojavile šale, da so zdaj srbske oblasti izgnale britansko-avstralski Rio Tinto.

Vsekakor so v Riu Tintu hudo prizadeti in poskušajo najti pravno osnovo za razveljavitev odločitve, ki jo je proti njim sprejela srbska vlada. V multinacionalki so doslej porabili 400 milijonov evrov za študije o tem, ali, kako in kje naj odprejo rudnik litija. Tudi v avstralski vladi obžalujejo to odločitev Srbije. Avstralska vlada je toliko bolj povezana z Riom Tintom, ker je bil sedanji vodja kabineta avstralskega premierja nekoč glavni lobist za Rio Tinto.