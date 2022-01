V Protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov, namreč menijo, da bi s sprejemom dopolnitev kazenskega zakonika, ki so v parlamentarnem postopku, mnoga "koruptivna dejanja preteklih let" zastarala. Po njihovem mnenju se poslanci zavedajo, da se jim čas pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami izteka, zato pa so se usmerili v »onemogočanje delovanja organov pregona«. Predsednika DZ Igorja Zorčiča so pozvali, naj zakona ne uvrsti na dnevni red seje DZ.

Zbiranje podpisov za referendum ob morebitnem sprejetju dopolnitev zakonika so danes sicer že napovedali v Inštitutu 8. marec, saj bi dopolnitve po njihovi oceni legitimirale gospodarski kriminal in korupcijo.

Na shodu so opozorili tudi, da so v sklopu iniciative Glas ljudstva v sredo na politične stranke in sodelujoče na prihajajočih državnozborskih volitvah naslovili 138 zahtev, do katerih pričakujejo, da se jasno opredelijo. S tem si želijo, da bi bili volivci pred volitvami o političnih opcijah, o katerih se bodo izrekali, bolje seznanjeni.

Petkovi protestniki so se danes zbrali že 92. petek.