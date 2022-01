Tri baltske države, ki so bile nekdaj pod sovjetsko oblastjo, so v izjavi sporočile, da bodo Kijevu poslale ameriške rakete javelin in stinger, potem ko so za to pred dnevi prejele dovoljenje Washingtona.

»Glede na povečanje vojaškega pritiska Rusije v Ukrajini in okoli nje so se baltske države odločile, da bodo odgovorile na ukrajinske potrebe in zagotovile dodatno pomoč v zvezi z obrambo,« so zapisale v izjavi.

»Ta pomoč bo dodatno okrepila zmožnost Ukrajine za obrambo svojega ozemlja in prebivalstva v primeru morebitne ruske agresije,« so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Estonija bo zagotovila protitankovske rakete javelin, Latvija in Litva pa protiletalske rakete stinger. »Iskreno upamo, da Ukrajini ne bo treba uporabiti tega orožja,« je dejal litovski obrambni minister Arvydas Anusauskas in v imenu baltskih držav Rusijo pozval, naj ustavi "svoje agresivno in neodgovorno obnašanje".

Po navedbah litovskega obrambnega ministrstva bodo orožje dostavili »v bližnji prihodnosti«, še poroča AFP.

ZDA so v začetku tedna trem baltskim zaveznicam dale zeleno luč, da v Ukrajino začnejo pošiljati orožje ameriške izdelave z namenom odvrnitve ruske agresije. Zahod obtožuje Rusijo, da s krepitvijo vojaške navzočnosti ob meji z Ukrajino načrtuje invazijo na to državo, kar pa v Moskvi vztrajno zavračajo.

Pošiljko orožja Ukrajini pripravlja tudi Češka, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Obrambna ministrica Jana Černochova je v Pragi danes dejala, da gre za topovske granate kalibra 152 milimetrov. Odločitev mora potrditi še vlada.

Po besedah ministrice iz vrst vladajoče Demokratske državljanske stranke premierja Petra Fiale naj bi šlo za »darilo« Ukrajini.

Češki zunanji minister Jan Lipavsky pa je Rusiji očital »izsiljevalsko taktiko« do Ukrajine. Po njegovih besedah se pripravljajo na "najslabši možni scenarij" in so pripravljeni podpreti sprejetje dodatnih sankcij proti Moskvi, še navaja dpa.