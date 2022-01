Zdravniki, ki v sistem niso vnesli dokazila o cepljenju, ne morejo opravljati dela. V sistemu je sicer brez ustreznega dokazila več kot 33.000 zdravnikov, a so v to vključeni tudi prebolevniki, ki še čakajo na cepljenje, in tisti, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ker niso cepljeni, je suspendiranih tudi okoli 6000 medicinskih sester in tehnikov.

Pristojne italijanske službe sicer ugotavljajo, da se razmere v državi po hitrem širjenju različice omikron začenjajo stabilizirati. Incidenca na 100.000 ljudi ta teden ostaja pri okoli 2000, kot je bila že prejšnji teden.

Danes so zabeležili 179.000 novih primerov okužbe, to je manj kot v četrtek, ko jih je bilo 189.000. Covidni pacienti zasedajo okoli 17 odstotkov postelj na oddelkih intenzivne nege, število pa se glede na prejšnji teden ni povečalo.

Poleg obveznega cepljenja za zdravstvene delavce je Italija uvedla obvezno cepljenje tudi za vse, starejše od 50 let.