Leteča omara, ležalnik in kovček Naslov naše prve zgodbe zveni kot začetek kakšne fantazijske pravljice. Pa ni. Je odsev dejanskega stanja na naših avtocestah. Vožnja po njih je lahko izredno prijetna, a včasih vendarle zelo nevarna. Pa ne samo zaradi divjakov, opitih šoferjev ali tistih, ki se vozijo v napačno smer. Dars je v rubriki »saj ni res, pa je« na twitterju objavil skoraj dve minuti dolg posnetek nezgod, v katerih z vozil padajo ne preveč dobro pritrjeni predmeti, ki ogrožajo drugi voznike. Tako vidimo, kako z avtov in tovornjakov padajo pnevmatike, stiropor, kovčki, ležalnik, pohištvo, z avta pa se odpneta tudi dve počitniški prikolici. Najbolj »nori« so posnetki iz predorov, kjer se drugi vozniki z večjo težavo izognejo odpadlemu tovoru. Kaj storiti? V prvi vrsti bolj skrbno namestiti tovor. A kaj, če do nesreče vseeno pride? Nikar iz vozila stopiti na cesto, tako kot je to storil eden od voznikov, ki se je zagnal na vozni pas in odpadle škatle brcal na varno, s čimer je sebe spravil v nevaren položaj. »Čim prej pokličite na 1970 ali uporabite SOS-stebriček, da bodo vzdrževalci varno odstranili izgubljene predmete,« svetujejo v Darsu.

Smuče odložila in (raje) gasila Ni uniforma tista, ki naredi gasilca, temveč njegova predanost pomagati ljudem. V soboto zjutraj sta člana enote iz Stare Loke na poti na smučanje opazila požar v eni od hiš. Ustavila sta se, pri sosedih dobila gasilne aparate in začela krotiti ognjene zublje. Prostovoljnima gasilcema so se kmalu zatem pridružili še viški gasilci in tisti iz Lipoglava, prav tako na poti na bele strmine. Polno razvit požar so omejili in pogasili do prihoda preostalih enot. Hiphip hura za naše pogumne moške in ženske, ki zrejo nevarnosti v oči!

Policistom mahal s sredincem Prleški policisti so se zelo namučili z 51-letnikom, ki so ga pred dnevi pozno zvečer daljši čas lovili. Vozil je nezanesljivo, vedel se je nenavadno, zavrnil pa je test na alkohol in droge. Niti iz avta ni hotel stopiti. Vzeli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali vožnjo, a se je moški kar takoj odpeljal naprej. Po cesti je vijugal tako, da ga policista nista mogla ustaviti, skozi okno pa jima je vmes mahal še z iztegnjenim sredincem. Lovu nanj se je kmalu pridružila še ena patrulja, uporabili so stinger, ki je preluknjal tri gume, a je trmasti voznik odpeljal dalje. Ustavila ga je šele blokada ceste. Zaradi majhnega noža, ki ga je imel v avtu, je bil uporabljen tudi solzivec. Izprali so mu oči in mu oskrbeli rano na nogi, ki je nastala med brcanjem proti možem v modrem. Da ne bi več peljal dalje, so mu zasegli tako avto kot registrski tablici.

Kazen za sir in medveda Pester teden so imeli tudi hrvaški cariniki. Najprej so na meji s Srbijo ustavili 48-letnika, ki se je iz domače Albanije vračal v Avstrijo. Ker je imel v avtu 15 kilogramov domačega ovčjega sira, ki ga je dobil od sorodnika, so mu izdali kazen, saj je prevoz mesa in mlečnih izdelkov za fizične osebe prepovedan. Znesek ga je šokiral. Da je dobil nazaj potni list, je moral plačati 966 evrov globe. Še višja globa, okoli 2500 evrov, pa grozi moškemu, ki so mu zasegli nagačenega rjavega medveda in še eno medvedjo lobanjo. Gre za zaščiteno živalsko vrsto, možakarju pa je verjetno žal, da ni medveda malce bolje skril.