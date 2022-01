Portret predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsola: Pravica žensk do splava je bila njena največja cokla

Maltežanka Roberta Metsola je postala najmlajša predsednica evropskega parlamenta. Prepričana Evropejka in zagovornica vladavine prava je takoj po izvolitvi spremenila svoje odklonilno stališče do splava in bo to pravico poslej zagovarjala. Naslednji dve leti in pol bo stopala po sledeh svojega pokojnega predhodnika Davida Sassolija.