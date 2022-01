Jaz pa izjavljam in zapišem: »RTV Slovenija je nacionalna sramota, je očitna zloraba imena, ki ga nosi!« Lahko vstavite tudi tujko eklatantna, če so vam te bolj pri srcu. Namreč, naša osrednja, slovenska televizijska ustanova se imenuje Radiotelevizija Slovenija, ne Radiotelevizija SDS ali Radiotelevizija Možina ali oboje hkrati. Tej spremenjeni ustanovi pa nisem pripravljena mesečno prispevati po zakonu določenega zneska.

Sicer pa, kar nekaj slovenskih političnih trenutnih veljakov baje že leta ne plačuje RTV-naročnine. Ker jim RTV SLO ni všeč. Oni lahko, ker so oblast, ker oblast sme vse.

Jaz nisem oblast, zato vem, da ne smem početi vsega, kar se mi zahoče in zljubi, spoštujem slovensko ustavo, zakone in predpise in zato sem leta, po zakonu, plačevala RTV-naročnino. Tudi za tiste oddaje, ki niso bile po mojem okusu ali intelektualni zmožnosti dojemanja. Plačevala sem kar prek trajnika. Te dni sem ga ukinila, ker naročnine za RTV SDS Možina nisem dolžna plačevati. Nikoli ne gledam oddaj na Nova24TV, no, sem poskusila, a pet minut zmerjanja in psovanja z ekrana je mojo dnevno sobo tako zasmradilo, da je le celodnevno zračenje obnovilo prejšnje stanje svežega zraka v sobi. Zdaj mi hočejo prostor zasmraditi še s programom Nova RTV SDS Možina. In za to naj še plačujem? Lepo vas prosim! Če vi ne, zakaj bi jaz?

Ja, sem pa pripravljena prispevati za komentatorje Studia City. Zato, prosim, gospod Štefančič, med predvajanjem komentarja objavite sporočilo, denimo komentar5 na 1919. Bom prispevala, z veseljem. Že zato, ker se spodobi, da dam, če že gledam oddajo, svoj finančni prispevek. In to je še edina oddaja, ki me na trenutni RTV SDS Možina še zanima.

Pa še vic, baje sploh ni vic, ampak resnična prigoda. Znameniti direktor bolnišnice v Polju je pred mnogimi leti gledal skozi okno in videl, kako pacienti plezajo na drog, radovedni, kaj piše na listku, ki je bil pribit na vrhu. Ko ni bilo nikogar več, se je še sam poskusil v plezanju. Kot vodilni vendar mora vedeti, kaj se dogaja v njegovem kraljestvu. Mukoma je priplezal do vrha in prebral: Konec droga.

Vesna Arhar Štih, Ljubljana