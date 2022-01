Da bo čas do volitev razburkan do konca, je že jasno tudi iz sprememb v poročanju javne RTV – o zapletu s Kitajsko javna RTV poroča minimalno, Pop TV pa tudi z detajli in škodo. In tako bo šlo vse do 24. aprila. Torej je jasno, da bomo informacije iskali do takrat povsod drugod kot na javni RTV. Morda pa se novinarji javne RTV le zavejo svoje vloge in se že prej uprejo političnemu diktatu.

Na srečo se je z referendumom o vodi zbudila civilna družba, ki se je zdaj organizirala v gibanje Glas ljudstva in pripravila (končno nekdo!) v javni razpravi prečiščene zahteve po spremembah v družbi oziroma v delu parlamenta. Se je pa ob javni predaji teh zahtev 19. januarja političnim strankam jasno začrtala ločnica med strankami, ki lahko računajo na široko ljudsko podporo (te stranke so tudi prišle prevzet dokumente), in strankami, ki očitno delajo samo zase in za elito. SDS s svojim podsistemom NSi seveda ni prišla, ni pa bilo niti strank Konkretno in Naše dežele z DeSUS, ki imajo preveč dela s sabo in s trganjem vezi s SDS. Glas ljudstva bo poskrbel za veliko volilno udeležbo, volilci pa bodo sproti obveščeni, katere stranke bodo sprejele ključne zahteve civilne iniciative, katere pa se še vedno zanašajo na nedotakljivost in državne jasli.

In na koncu velika, pomembna malenkost: kljub absolutni neproblematičnosti dogodka in napovedani prisotnosti parlamentarnih strank je policija ogradila prostor pred parlamentom in razporedila svoje sile za zaščito – koga že?

Srečo Knafelc, Krvava Peč