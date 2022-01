Prejeto gradivo vključuje fotografske predmete in drugo tehnično opremo, ki jo je Volbenk Pajk uporabljal pri svojem delu. Obsežnejši del gradiva pa predstavljajo fotografski posnetki različnih motivov in na različnih nosilcih.

V 65 letih poklicnega delovanja je Pajk na fotografskih trakovih dokumentiral gospodarski razvoj mesta, spremljal različne faze gradnje mladega modernističnega mesta, v objektiv je ujel številne kulturne prireditve, proslave, športne dogodke ter obiske visokih domačih in tujih državnih delegacij.

V svojem ateljeju je fotografiral številne generacije Velenjčanov. V prostem času in ob lepem vremenu se je povzpel na okoliške hribe in fotografiral pejsaže Velenja in Šaleške doline. Zaradi raznolikosti in obsežnosti njegovega dela njegove fotografije danes predstavljajo izjemen in neprecenljiv dokument preteklega časa v Velenju in njegovi okolici, ocenjujejo v velenjskem muzeju.

Del prejetega gradiva in bogato poklicno življenje fotografa so v Muzeju Velenje že predstavili javnosti na občasni razstavi z naslovom Foto Pajk: Pogled za objektiv fotografskega mojstra Volbenka Pajka. Zaradi izjemnega pomena zapuščine in pozitivnega odziva obiskovalcev pa so se v muzeju odločili, da spomin na fotografa Pajka in staro fotografsko obrt ohranijo s postavitvijo stalne razstave, ki jo bodo odprli maja.