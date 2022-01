Na Trubarjevo cesto pripeljal moško modo

Mlada modna oblikovalca Nejc Šubic, ki ustvarja pod blagovno znamko Volja in Lyc, ter Sonja Tomić s svojo znamko Kora si že dve leti na Trubarjevi cesti delita delavnico in razstavni prostor ter ustvarjata modne kose za moške in ženske, ki iščejo izbrana uniseks oblačila.