Občasno razstavo Plečnik in pika so v Plečnikovi hiši odprli v petek. Razstava predstavlja proces nastajanja biografskega stripa o Plečniku, za katerega sta moči združila zgodovinar Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić. Prvi natis stripa, ki je v nakladi 1200 izvodov izšel lani konec novembra, je že razprodan. V teh dneh se pričakuje njegov prvi ponatis. Razstava Plečnik in pika bo na ogled do 8. maja.

V nedeljo, na dan arhitektovega rojstva, pa v Plečnikovi hiši vabijo na dan odprtih vrat. Zanimanje za obisk Plečnikove hiše na dan odprtih vrat je izjemno, zato so vsi vodeni ogledi že zasedeni. Zanimivosti iz Plečnikovega življenja objavljajo tudi na facebook strani Plečnikove hiše, kjer so pripravili nagradne igre.

Mestna občina Ljubljana je ob obletnici arhitektovega rojstva obnovila napis na Plečnikovem grobu, kamor bodo v nedeljo ob 11. uri položili venec. V počastitev Plečnikovega 150. rojstnega dne bo Cankarjev dom v soboto in nedeljo svetlobno obarvan v oranžno.