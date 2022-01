Osemindvajseti nosilec Hačanov je v devetih medsebojnih obračunih osvojil niz, šele drugega proti 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev velike četverice, a to ni omajalo Nadalove samozavesti v lovu na drugo turnirsko zmago na OP Avstralije.

"To je zame poseben teden. Vsak dan, ko lahko igram tukaj, me navdaja s hvaležnostjo, ker sem se vrnil po toliko težavah v zadnjem obdobju. Igral sem proti izjemnemu igralcu in dobremu prijatelju na turneji. To je bil moj najboljši dvoboj, odkar sem se vrnil na igrišča," je v prvi izjavi po zmagi dejal Nadal.

Petintridesetletnik z Majorke, ki je dobil pripravljalni turnir prav na teh igriščih v Melbournu, je danes izgubil šele prvi niz v tej sezoni, a vseeno dokaj zanesljivo napredoval. Po odličnem začetku in dveh osvojenih nizih je bil odločilen začetek četrtega, ko je 25-letnemu Moskovčanu po dveh izjemnih točkah vzel servis in nato zaigral bolj samozavestno na poti do 72. zmage na OP Avstralije.

"Zadnje leto in pol je bilo zame zelo zahtevno. Noči, kot je bila ta, mi dajejo ogromno energije, da vztrajam in se borim na vso moč. Na tem delamo z ekipo iz dneva v dan," je še dodal zmagovalec OP Avstralije pred 13 leti. V nedeljo se bo Španec potegoval za 45. uvrstitev v četrtfinale turnirjev velike četverice, od tega 14. v deželi tam spodaj.

Nadalov tekmec v osmini finala bo Francoz Adrian Mannarino, ki je s 3:1 v nizih izločil 18. nosilca Aslana Karaceva iz Rusije (7:6, 6:7, 7:5, 6:4).

V zgornji polovici žreba so znani vsi trije preostali obračuni osmine finala. Srb Miomir Kecmanović se bo v nedeljo pomeril s Francozom Gaelom Monfilsom, Španec Pablo Carreno Busta bo izzval sedmega nosilca, Italijana Mattea Berrettinija, medtem ko bo se bosta v zelo zanimivem obračunu udarila tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev in Kanadčan Denis Shapovalov.

V soboto bo dan v Melbournu znova slovensko obarvan. Tamara Zidanšek se bo v tretjem krogu pomerila s Francozinjo Alize Cornet. Dvoboj se bo v vročem avstralskem soncu začel nekaj po eni uri zjutraj po slovenskem času. Po obračunu se bo Zidanškova z rojakinjo Kajo Juvan pomerila še v drugem krogu ženskih dvojic. Izzvali bosta romunsko-nemško navezo Jaqueline Cristian/Andrea Petković.

Na igriščih Melbourne Parka bo v prvem krogu turnirja mladincev nastopil tudi Bor Artnak, pomeril se bo z domačinom Haydnom Jonesom.