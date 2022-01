Zadnja pika: Tiho, tiho…

Okrog Mladike je bilo nenavadno tiho. Pešci so mimo prelepega poslopja zunanjega ministrstva hodili tiho, z igrišča bližnjega vrtca je bilo slišati zgolj posamezne glasove. Vratar in varnostnika ob rentgenu so novinarja pozdravili molče, zgolj z rahlim naklonom glave, ministrova tajnica je sitnobi sedme sile z roko pokazala, naj sede med fikus in poster premierja, bingljajočega v Severni steni.