Teorija centralnih krajev: Čebelji sat SDS

Prav neverjetno je, kako SDS ponesrečeno izbira svoje simbole. V vodstvu stranke bi morali posumiti, da jim nekdo podtika »vroče« simbole z nekim skritim namenom. Polomija je bil karantanski panter. Po tem, ko so ga uporabili, se je izkazalo, da so ga kot simbol uporabile mnoge Hitlerjeve vojaške enote. Zdaj so kot simbol graditeljstva uporabili mrežo šesterokotnikov – stiliziran čebelji sat. Čebelji sat seveda simbolizira marljivost, skrb za potomstvo, moč skupnosti, racionalno rabo prostora in še marsikaj prikupnega. Ker so pri SDS ob stiliziran čebelji sat zapisali »GRADIMO SLOVENIJO«, je ta simbol dobil nov, manj prikupen pomen. Napis »Gradimo Slovenijo« ob šesterokotnikih namreč nakazuje obliko urejanja prostora v skladu s teorijo centralnih krajev nemškega geografa Walterja Christallerja iz leta 1933.