Dolly Parton: Run, Rose, Run Je Dolly Parton rokerica? Verjetno ne v pravem pomenu besede. Po drugi strani se zdi, da je ravno med publiko, ki posluša rokenrol, v času koronske krize spet resno opozorila nase. Kraljica kantrija je namreč poskrbela, da so tudi z njenim denarjem razvijali zdravila proti covidu. V času epidemije je dobila lasten parfum, prepovedala, da bi ji postavili spomenik, in dvakrat zavrnila ponudbo Donalda Trumpa, da bi ji podelil ameriško medaljo svobode. Dolly Parton bo svoj 48. samostojni album izdala 4. marca, na njem je 12 oziroma 13 skladb (če štejemo bonus), ki jih je, kot navadno, sama napisala. V duetih z njo sodelujejo Ben Haggard, Joe Nichols in Richard Dennison. Prva uspešnica z albuma je na voljo za poslušanje že nekaj dni: Big Dreams and Faded Jeans (Velike sanje in zbledele kavbojke) bo brez dvoma ena najpomembnejših skladb letošnjega leta. Mimogrede, Dolly Parton (1946) skupaj s ploščo promovira tudi knjigo istega naslova, ki jo je napisala skupaj z Jamesom Pattersonom.

Jethro Tull: The Zealot Gene Osemindvajsetega januarja bo izšel album starih britanskih rokerjev, folk rock skupine Jethro Tull. Šef skupine je še vedno ikonični 74-letni flavtist ali kar multiinštrumentalist Ian Anderson, ki tudi prepeva. Naslovno skladbo je že slišati na spletnih kanalih in takole od daleč se zdi, da se Jethro Tull držijo svoje stare glasbe. Drugače rečeno, res se niso veliko spremenili od leta 1968, ko so izdali prvo veliko ploščo. Prebrali smo, da igrajo progresivni rock, hard rock, folk in world muziko. A bolj kot kaj drugega drži, da gre za zelo speven folk rock.

Scorpions: Rock Believer Nemški sladkometalci iz Hannovra so se proslavili v času podiranja Berlinskega zidu, ko so zapeli neponovljivo zimzeleno Wind of Change. Gre za eno od treh uspešnic ekipe, ki je na sceni že od leta 1967. Od začetka sta pri Scorpionsih kitarist Rudolf Schenker in pevec Klaus Meine (oba rojena leta 1948). Sodelovala sta pri 18 studijskih albumih ansambla, ki je doslej prodal skoraj 100 milijonov plošč. Rock Believer je njihova 19. plošča (izšla bo 25. februarja), ki so jo napovedali s singloma Peacemaker in Rock Believer.

Guns N' Roses: Hard Skool Hard Skool je singel in četrti EP ameriške hard rock skupine Guns N' Roses. Singel je izšel 24. septembra 2021, EP pa bo sledil 25. februarja 2022. Sestavljen je iz dveh singlov in dveh skladb v živo in bo njihov prvi EP s kitaristom Slashem ter basistom Duffom McKaganom, odkar sta se skupini leta 2016 ponovno pridružila. Ekipa je na lestvice že lansirala skladbi Absurd in Hard Skool, ali se bodo fantje iz Los Angelesa z Axlom Rosom na čelu odločili po letu 2008 za nov, sedmi album po vrsti, pa še ni povsem jasno.

Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators: 4 Guns N' Roses so se ali se bodo zadovoljili z EP-jem, njihov lasati kitarist Slash (Saul Hudson, 1965) z rezervno skupino pa bo 4. februarja silovito napadel z veliko ploščo. Gre, kot je dobro razvidno iz naslova, za njihov četrti album (in Slashev peti brez Guns N' Roses), ki so ga najavili s kar tremi singli: The River is Rising, Fill My World in Call Off the Dogs. Slashevci vsaj na najavah delujejo bolj ostri kot Guns N' Roses, pevec Myles Kennedy pa ima, toliko že lahko povemo, vokal sumljivo podoben Axlovemu.

Saxon: Carpe Diem Četrtega februarja prihaja na prvi peron tudi novi album – 24. album po vrsti (prvi je izšel leta 1979) – britanske skupine Saxon. Legende heavy metala so novi album najavile že lani s prvim singlom Carpe Diem (Seize The Day), ki je dobil spremljajočo video podlago. Skupino sta v zadnjih letih zadela dva srčna infarkta in covid, zato niso bili pretirano aktivni, je pa treba reči, da so lani na trg lansirali album rokerskih priredb Inspirations, na katerem so primerno zabeljene skladbe Beatlesov, Rollingov, Kinksov, Zeppelinov…

Midnight Oil: Resist Midnight Oil so avstralski rokerji, ki so začeli nastopati leta 1971 pod imenom Farm. Sčasoma so postali zagrizeni borci za okolje in za pravice avstralskih staroselcev. Plošča Resist, ki bo izšla 18. februarja, naj bi bila njihova zadnja, sicer pa je to 13. studijska plošča tega benda. Že lani so jo najavili s singloma Rising Seas in Tarkine. Zadnji album naj bi pospremila tudi zadnja turneja, potem pa se fantje službeno ne bodo več družili. Morda so razlog tudi leta – pevec Peter Garett, sicer tudi bivši avstralski minister za šolstvo in minister za okolje, ima že 68 let.

Bryan Adams: So Happy It Hurts Enajstega marca se bo z novim, že 15. studijskim albumom pokazal tudi kanadski roker, pevec, skladatelj in kitarist Bryan Adams (1959). Predstavil bo ducat novih skladb, ki jih je večino tudi podpisal. A za večino oboževalcev plošča ne bo nekaj povsem novega. Adams je že lani s tremi singli pokazal, kako (mehko) bo slišati nova plošča: naslovna So Happy It Hurts je izšla oktobra, On The Road konec novembra in Kick Ass, v kateri na začetku tekst recitira britanski igralec John Cleese, decembra, v okviru nastopov v Las Vegasu.

Placebo: Never Let Me Go Kultna angleška alter rock skupina iz Londona, projekt škotsko-belgijsko-ameriškega kitarista, pevca in tekstopisca Briana Molka ter švedskega basista in kitarista Stefana Olsdala, bo 25. marca po dolgih osmih letih izdala nov album. Za genialna ljubljenca Davida Bowieja, ki odkrito ne samo govorita in pojeta o biseksualnosti in homoseksualnosti, ampak ju tudi živita, je to osmi album (prvi je izšel že leta 1996). Najavili so ga z lanskima singloma Beautiful James in Surrounded by Spies ter letošnjim Try Better Next Time. Priporočamo.