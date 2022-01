Sloveniše art

Sliko s tem napisom so na petkovih protestih prodali na dražbi. Ob moškem z lovskim klobukom in harmoniko v roki sta narisani in izrezani še flaša domačega in cerkvica. Tisti petkov protest je potekal tudi v podporo nevladnim organizacijam v kulturi, predvsem tistim, ki so letele iz večletnega programskega razpisa ministrstva za kulturo. Sliko razumem kot podobo realnega stanja, delovanja, predvsem pa kot odsev vladnega reševanja in dojemanja. Vse se rešuje po domače, ad hoc, umetnost pa naj krepi slovenske vrednote. Toliko o veselem delu konca sestanka, kjer so sicer imeli na dnevnem redu uničevanje vsega. Domačijska umetnost je oksimoron kot ameriške sanje. Ostanimo pri reševanju situacije. Temu »po domače« na protestih odgovarjamo aktivno in konkretno. Protesti me in nas krepijo v aktivni vlogi državljanov, ki ne samo bedijo nad greznico, temveč se tudi zavedajo nujnosti lastne aktivnosti. Ne glede na izid volitev bi bilo prav, da se ta naša drža nadaljuje. Bodimo budni, magari naivni in legalisti. Vsekakor boljši v tem početju, kot je sedanja opozicija.